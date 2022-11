Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Die Pokémon-Welt wächst weiter, denn Pokémon Karmesin und Purpur sind da und entführen euch in die neue und weitläufige Paldea-Region. Hier gibt es neue Pokémon zu fangen, Arenaorden zu sammeln und Gegner zu bekämpfen. Und das ist nur der Anfang.

Kurz gesagt: Es gibt in Pokémon Karmesin und Purpur viel zu tun und zu entdecken. Auf diesem Weg möchten wir euch mit unseren Tipps, Tricks und Lösungen helfen, ganz egal, ob es um bestimmte Entwicklungen, Kämpfe und was auch immer geht. Unser Guide führt euch nachfolgend zu weiteren Einzelseiten, auf denen wir auf die jeweiligen Themenbereiche näher eingehen.

Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit Pokémon Karmesin und Purpur und hoffen, dass wir euch weiterhelfen können.

Inhalt:

Allgemeine Themen: Spielsysteme und mehr

In diesem Bereich befassen wir uns mit Dingen, die etwa grundlegende Spielsysteme von Pokémon Karmesin und Purpur befassen. Sachen, die euch etwa beim Durchqueren der Paldea-Region helfen oder bestimmte Features erläutern.

Der Pfad der Legenden

Der Pfad der Legenden ist ein Story-Pfad in Pokémon Karmesin und Purpur. Dabei geht es darum, gegen verschiedene Herrscher-Pokémon zu bekämpfen, die in der Paldea-Region anzutreffen sind. Wir verraten euch, wie ihr sie bezwingt.

Der Weg des Champs

Der Weg des Champs ist sozusagen das klassische Pokémon-Spielgefühl. Nacheinander klappert ihr verschiedene Arenen in Pokémon Karmesin und Purpur ab und bekämpft deren Arenaleiter, um euch die Orden zu sichern. Letztlich wollt ihr zum Champ werden.

Die Straße der Sterne

Die Straße der Sterne befasst sich in Pokémon Karmesin und Purpur mit dem Kampf gegen Team Star. Dieses besteht aus mehreren Banden, deren Lager in der Paldea-Region verteilt sind und die ihr nach und nach bekämpft.

Pokémon und ihre Entwicklungen

Natürlich erwarten euch in der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur jede Menge Pokémon, darunter alte und komplett neue. Wenn es etwas Besonderes zu bestimmten Pokémon oder Entwicklungen zu wissen gibt, lest ihr es hier.

Lösungen für Rätsel und Aufgaben

Es gibt besondere Aufgaben, Herausforderungen und Rätsel in der Paldea-Region zu lösen? In diesem Abschnitt zeigen wir euch, was jeweils in Pokémon Karmesin und Purpur zu tun ist und wo ihr nach gewissen Dingen suchen müsst.

Unterschiede zwischen den Spielen und Extra-Items

Ihr kennt es aus der Vergangenheit. Zwischen Pokémon Karmesin und Purpur gibt es einige Unterschiede, etwa bei manchen Pokémon, die nur in einer der beiden Versionen auftauchen. Außerdem zeigen wir euch, wo ihr besondere Items bekommen könnt und ob es Codes für das Spiel gibt.