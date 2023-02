Pokémon Mystery Dungeon: Kommt ein neuer Teil? Neue Webseite könnte Hinweis liefern.

Kommt womöglich ein neues Pokémon Mystery Dungeon für die Nintendo Switch?

Anlass zur Hoffnung gibt ein kleiner Verweis auf der kürzlich gestarteten Pokémon-Together-Webseite.

Ein Verweis auf ein Entwicklerstudio

Im Quellcode der Webseite wurde ein Verweis auf das japanische Entwicklerstudio Spike Chunsoft entdeckt, das für die Entwicklung von Pokémon Mystery Dungeon verantwortlich war.

Steht also bald die Ankündigung eines neuen Pokémon Mystery Dungeon an? Am 27. Februar 2023 ist der diesjährige Pokémon Day, anlässlich dessen wurde diese neue Webseite eröffnet.

Auf der anderen Seite muss das nicht zwingend einen neuen Teil bedeuten, es könnte auch ein Remake sein. In zehn Tagen erfahren wir wahrscheinlich, ob dahinter mehr steckt.

Der bisher letzte Teil der Reihe war das 2020 veröffentlichte Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, ein Remake von Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau und Team Rot aus dem Jahr 2005.

Würdet ihr euch über ein neues Pokémon Mystery Dungeon freuen? Oder über ein weiteres Remake?