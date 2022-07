PUBG Battlegrounds: Was hat die neue Map Deston mit dem Klimawandel zu tun?

Live-Service-Spiele leben von neuen Inhalten und frischen Ideen. PUBG: Battlegrounds bekommt daher eine neue Karte spendiert. Deston, wie die neue Map heißt, ist seit heute heute, am 13. Juli, Teil des Spiels und nimmt euch in eine futuristische Megastadt mit. Dabei spiegelt die große 8x8-Map keine technologische Utopie wieder, sondern zeigt eine fiktive Großstadt, die überschwemmt wurde. Ein unschönes Schicksal.

Deston ist zum jetzigen Zeitpunkt die größte und am dichtesten bebaute Karte in PUBG und bietet einige neue Features. Auch Taego, die letzte neue Karte, die ziemlich genau vor einem Jahr erschien, hatte bereits hohe Ansprüche. Wie man Spielern immer etwas Unerwartetes bieten kann, woher die Idee für Deston kam und wie sich die Dynamik des Spiels durch Deston verändert, haben wir dem Creative Director von PUBG, Dave Curd, in diesem exklusiven Interview gefragt.

Der Creative Director von PUBG: Battlegrounds, Dave Curd, hat unsere Fragen beantwortet.

Deston soll eine "teilweise überschwemmte, futuristische Megastadt" darstellen. Welche Länder oder Städte waren eure Inspirationen für die neue Map? Hattet ihr den Klimawandel und seine Folgen im Hinterkopf?

Dave Curd: Wir haben uns viel mit Houston, Texas, der Coastal-Bend-Region und Teilen des Oklahoma Panhandles beschäftigt. Mit den gefallenen Dämmen und der Evakuierungsthematik haben wir die Klimakrise in der Fiktion durchaus berücksichtigt.

Zu Haven gab es einiges an Community-Feedback. Welche Hinweise und Kritikpunkte eurer Fans habt ihr bei der Erstellung von Deston berücksichtigt?

Dave Curd: Deston wurde auf der Grundlage des Feedbacks zu Haven und den Erkenntnissen aus der Erstellung großer Gebäude auf anderen Karten entwickelt. Wenn wir neue Karten erstellen, versuchen wir immer sicherzustellen, dass das Aussehen, das Spielgefühl und die Mechanik einer neuen PUBG-Map würdig sind. Vor allem bei 8x8-Karten müssen wir abwechslungsreiche Geländetypen mit einer breiten Palette von Einsatzmöglichkeiten bieten.

Deston soll die "größte, höchste und am dichtesten bebaute Karte" von PUBG sein. Wie habt ihr die Map angepasst, damit sich die Matches nicht bloß in die Länge ziehen?

Dave Curd: Das allgemeine Motiv hinter der Konzeption einer jeden PUBG-Karte ist es, eine einzigartige oder neue Erfahrung zu bieten. Bei Deston war unser Ziel, abwechslungsreiche Kämpfe zu gewährleisten. Vertikale Städte, sanfte Hügel, tückische Berge, dichte Sümpfe - wir wollen, dass sich die letzten Kreise interessant anfühlen, egal wo sie landen. Haven war unser erster Versuch mit dieser Idee und ich glaube, wir haben dabei eine Menge gelernt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass es besser ist, das Gameplay innerhalb der massiven Bauten zu konzentrieren bzw. einzuschränken, als eine völlig offene, realistische Erfahrung zu bieten. Wir haben gelernt, dass die Spieler einen Richtungsweiser brauchen, sonst führen die Begegnungen zu Beinaheunfällen und ungewollten Überraschungen.

Hier habt ihr einen Überblick über die neue PUBG-Karte Deston.

Habt ihr das Gefühl, dass jede Karte immer größer, höher und besser sein muss als die letzte? Wie versucht ihr jede Map einzigartig zu gestalten und von den vorherigen abzuheben?

Dave Curd: Auf keinen Fall. Ziel einer jeden PUBG-Karte ist es, den Spielern ein einzigartiges oder neues Erlebnis zu bieten. Vor allem bei 8x8-Karten müssen wir abwechslungsreiche Geländetypen mit einer breiten Palette von Einsatzmöglichkeiten bieten. Sie müssen auch etwas Neues bieten, indem sie visuell einzigartig sind und den Spieler mit Orten zum Erkunden, neuen Mechaniken und allem anderen, was eine große PUBG-Karte ausmacht, unterhalten.

Mit der O12 kommt die "schnellste Schrotflinte der Welt" nach Deston. Warum habt ihr euch auf dieser besonders weitläufigen Map gerade für eine neue Schrotflinte entschieden?

Dave Curd: Es ist lustig, dass du das erwähnst. Auf den Testservern lernten die Spieler, dass die O12 für Begegnungen auf kurze bis mittlere Distanz ausbalanciert ist! Das Tolle an Deston ist, dass es so viele verschiedene Biome und Interessengebiete bietet. Das gibt den Spielern die Möglichkeit, eine breites Spektrum von Spielstilen, die ihnen zusagen, auszuwählen. Wenn Spieler Nahkämpfe bevorzugen, gibt es POIs, die auf sie zugeschnitten sind. Wenn Spieler es vorziehen, Gegner auf Distanz mit Fernkampfwaffen zu bekämpfen, bietet die Karte auch dafür die passenden Möglichkeiten.

Die O12 ist den dichter besiedelten Gebieten auf Deston wunderbar geeignet, um Gegnern das Licht auszupusten.

Es geht in die Höhe: Base-Jumping-Fallschirme, Aufstiegsseile und Propellerboote sorgen für das schnelle Überwinden der Höhenmeter auf Deston. Auch die Tankstellen sorgen indirekt für mehr Bewegung. Inwiefern verändern diese Hilfsmittel die Dynamik des Spiels?

Dave Curd: Ziel ist es, eine Karte zu schaffen, die leicht zugänglich ist, aber dennoch Raum zum Wachsen und Meistern bietet, je mehr Zeit der Spieler mit ihr verbringt. Für neue Spieler werden Funktionen wie die Mobilfunkmasten und die Fallschirme die Durchquerung und Erkundung einfacher denn je machen. Die Hoffnung ist, dass diese über die ganze Karte verteilten Mobilfunkmasten das Absetzen am Rand der Karte praktikabler machen, da sie es dem Spieler ermöglichen, in kurzer Zeit eine große Strecke zurückzulegen. Aber wenn sie die Karte im Laufe der Zeit mehr und mehr spielen, wollen wir, dass sie unsere alternativen Pfade, Orte, die per Drohne erreichbar sind, mit Schlüsselkarten verschlossene Räume und mehr entdecken!

Werden die neuen Waffen und Mechaniken irgendwann auch in älteren oder zukünftigen Maps zum Einsatz kommen?

Dave Curd: Die Bewegungsmechanik und die O12/MP9 werden in der unmittelbaren Zukunft nur exklusiv auf Deston verfügbar sein. Wir beobachten das Feedback der Spieler dazu sehr genau und werden abwägen, ob diese neuen Bewegungsmechaniken in Zukunft auch auf andere Karten übertragen werden können.

Was ist eure liebste Sehenswürdigkeit auf Deston und warum?

Dave Curd: In den Central Plains befindet sich mein persönlicher Lieblings-Hot-Drop-Spot, die Lodge, die zufällig auch das größte Gebäude ist, das wir bisher für PUBG gebaut haben. Man kann es sich wie eine Jagdhütte vorstellen... außer, dass sie für die Superreichen ist, die es vorziehen, dass ihre Beute zweibeinig und menschlich ist. Ich liebe auch Assembly, Arena, Konzert und Ripton, um schnell aufzurüsten. Clevere Spieler nutzen Schlüsselkartenräume und Drohnenräume, um ohne viel Aufwand an großartige Beute zu kommen.