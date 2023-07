Resident Evil 4: Hier ist ein weiteres Remake, diesmal als 2D-Sidescroller.

Resident Evil 4 hat in diesem Jahr ein umfassendes, offizielles Remake erhalten. Und hier kommt noch eins!

"DooMero" arbeitet derzeit an einem neuen Projekt namens Resident Evil 4 2D Edition.

Aus einem anderen Blickwinkel

Dieses Remake verwandelt das Spiel in einen 2D-Sidescroller, der an beliebte Arcade-Spiele wie Metal Slug oder Streets of Rage erinnert.

Ihr bewegt euch mit Leon S. Kennedy durch die pixelige Welt und nehmt es diesmal aus einem anderen Blickwinkel mit euren Feinden auf.

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet DooMero unter Verwendung von GZDoom an dem Projekt. Die Engine beziehungsweise Modding-Tools werden normalerweise mit FPS-Spielen und Doom-Konvertierungen in Verbindung gebracht.

Ein kürzlich veröffentlichtes 30-minütiges Gameplay-Video zeigt die ersten Dorfabschnitte aus der seitlichen Perspektive.

Obwohl ein Veröffentlichungsdatum noch nicht bestätigt wurde, hat DooMero angedeutet, dass möglicherweise eine Demo mit den Anfangsabschnitten von RE4 2D veröffentlichen wird. Wann das der Fall sein könnte, ist aber ebenso unklar.