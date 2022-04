Returnal sichert sich den begehrten BAFTA Games Award als bestes Spiel

Bei der diesjährigen Vergabe der British Academy Game Awards (BAFTA Games Awards) hat sich Housemarques Returnal als bestes Spiel durchgesetzt.

In gleich vier Kategorien konnte Returnal einen Preis abstauben und ist damit der klare Sieger des Abends.

Weitere Auszeichnungen

Neben dem Preis als bestes Spiel erhielt Returnal außerdem noch Auszeichnungen in den Kategorien Audio Achievement und Best Music. Ebenso ging ein Preis an Jane Perry in der Kategorie Performer in a Leading Role.

Zu den Preisträgern mit jeweils zwei Auszeichnungen zählen It Takes Two, Unpacking sowie Ratchet & Clank: Rift Apart.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Alle Preisträger der BAFTA Game Awards 2022

Hier alle Sieger im Überblick:

Für Returnal erschien zuletzt mit Turm von Sisyphos eine kostenlose Erweiterung, die exakt das ist, was der Arcade-Action gefehlt hat.