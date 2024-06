Was kommt nach It Takes Two? Studio könnte im August mehr verraten

Dass Hazelight Studios an einem weiteren Projekt arbeiten, ist derzeit bekannt. Worum es sich bei dem Spiel handelt und wann die Macher von It Takes Two mehr über das kommende Spiel verraten, ist noch unklar. Immerhin gibt es inzwischen eine Andeutung des Studios, wann es eine Ankündigung geben könnte.

Sehen wir auf der Opening Night Live mehr?

Dieser Hinweis auf einen Enthüllungstermin ist auf X aufgetaucht. Hier teilte das Studio ein Foto, auf dem Studiogründer und Game Director Josef Fares mit Geoff Keighley zu sehen ist. "Tolle Sachen werden in diesem Jahr passieren", heißt es in dem Beitrag.

Mi casa su casa, @geoffkeighley! 👑 https://t.co/77qtYsIj1b — Hazelight Studios (@HazelightGames) June 28, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wer eins und eins zusammenzählt, kann darauf kommen, dass dies bedeutet, dass wir auf einem von Keighley gehosteten Event mehr zum Projekt erfahren werden. Hier kommen entweder die The Game Awards im Dezember oder aber die Opening Night Live, die einen Tag vor der Gamescom stattfindet, infrage.

Da Hazelight Studios im November dieses Jahres ihr zehnjähriges Bestehen feiern, kann man davon ausgehen, dass der neue Titel vor diesen Feierlichkeiten enthüllt werden dürfte - also zur Opening Night Live.

Und so wie es sich anhört, dürfen wir uns auf etwas Großes freuen, denn obwohl kaum Details bekannt sind, erklärt Fares, dass der neue Titel die Qualität von It Takes Two übertreffen soll. Und das ist eine ambitionierte Aussage, immerhin hat It Takes Two 2021 den Game-of-the-Year-Award gewonnen und grandiose Bewertungen erzielt.