Rocket Racing: Mit diesen Inhalten lockt dich das neue Update zu Fortnite

Das neue Neon-Rush-Update für Rocket Racing lockt euch mit einigen neuen Inhalten.

Spielen könnt ihr Rocket Racing wiederum innerhalb von Fortnite.

Das bietet das Update

Wie der Name schon andeutet, erwartet euch hier "nächtliche Action auf neonleuchtenden Strecken mitten durch die Stadt".

Insgesamt gibt es fünf neue Stecken von Epic sowie in UEFN erstellte Strecken von Creators. Diese sind über den Fortnite-Inselcode oder in fünf neuen Reihen in der Streckenauswahl zugänglich.

Mit dem Update startet zugleich eine neue Ranked-Periode. Neue Ränge beruhen dabei auf eurem letzten Rang in der vorherigen Periode. Ebenso könnt ihr neue Neon-Rush-Auftakt- und Neon-Rush-Ranked-Aufträge absolvieren und euch Belohnungen verdienen.

Im Item-Shop findet ihr ab dem 12. April 2024 um 2 Uhr die Werwolf-Karosserie aus Rocket League, genauer gesagt im Fuse-Auftrags-Startpaket.

Die kompletten Patch Notes sind hier zu finden.