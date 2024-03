Sea of Stars: Bald könnt ihr im Koop nach den Sternen greifen

Das magische Abenteuer Sea of Stars könnt ihr bald mit bis zu zwei Freunden erleben. Zu dritt könnt ihr im kommenden Koop-Modus gemeinsam den Takt des rhythmusbasierten Kampfsystems spüren und die Magie der Sonne und des Mondes nutzen. Aktuell befindet sich der Modus noch in der Entwicklung.

_Mehr Spaß mit mehr Spielern?

Beim Kampfsystem von Sea of Stars denken Spieler oft an Chrono Trigger oder Super Mario. Mit hübscher Pixel-Art, rundenbasierten Kämpfen und jeder Menge Aktivitäten konnte Sea of Stars bereits tausende Spieler auf Xbox, im Game Pass und auf PC begeistern.

Sea of Stars erschien am 29. August 2023 und verlaufte sich allein in der ersten Woche nach Release über 250.000 Mal. Gezockt haben den Titel inzwischen mehr als fünf Millionen Spieler.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Spiel anschauen:

Neben dem Koop-Modus arbeitet Sabotage Studio auch an einer Erweiterung für das niedliche Rollenspiel. Der DLC soll "Throes of the Watchmaker" heißen und eine vollwertige Nebengeschichte bieten. Taucht ihr nochmal in Sea of Stars ab, sobald die Erweiterung oder der Koop-Modus erschienen sind?