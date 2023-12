Schönstes Pixelart 2023: Sea of Stars hat uns vielleicht spielerisch nicht umgehauen, bleibt aber konkurrenzlos schön

Die Liebe von Sea of Stars steckt im Detail. Ja, vielleicht hat sich Indie-Entwickler Sabotage Studio ein wenig zu sehr in der Optik verloren und vielleicht hätte mehr Seele den Hauptfiguren und etwas geschliffenere Rätsel dem Verlauf des Spiels gutgetan, aber eines kann man Sea of Stars nicht nehmen: seine stilsichere, opulente, bildhübsche Pixelart.

Egal ob Dave the Diver, World of Horror oder Dome Keeper, sie sind alle schön und charmant, aber stellt man einen spontanen Screenshot aus Sea of Stars neben einen mit Sorgfalt kuratierten aus jedem anderen Spiel, wird Sea of Stars den Pixelwettbewerb immer haushoch gewinnen.

Das liegt unter anderem an den Lichtverhältnissen, den zahlreichen Schauplätzen, aufeinander abgestimmten Farben und nicht zuletzt den perfekten und gleichzeitig liebevollen Animationen. Ich könnte Stunden in einem einzigen Kampf verbringen, um die kleinen Animationen der Gegner zu bewundern, deren jede Bewegung ein akkurater Schatten auf dem Boden synchron nachtanzt. Ich könnte danach tagelang durch Höhlen und Täler laufen oder über Seile balancieren, weil ich die Reise genießen will. Sea of Stars macht mich zudem stetig neugierig darauf, welche magischen Kulissen sich das Team noch hat einfallen lassen.

Überdies hält sich das Spiel nicht gerne an Regeln, sodass JRPG-Connaisseure oft auf Eigenheiten im Gameplay und ungewohnte Geschichten stoßen, die genauso frisch daherkommen, wie die Verpackung, die sie umgibt. Das Spiel gibt in seiner Gänze so viel, dass man ihm auch größere Ungereimtheiten gerne vergibt. Selbst zwischen all den anderen Liebesbriefen aus vergangenen Jahren sticht es stilistisch jederzeit heraus und so viel Charme muss ein Spiel erstmal aufbringen.

Sea of Stars bleibt so weiterhin ein klares Muss für alle, die sich nicht an fantastischen Welten und detailreichen Animationen sattsehen können und malerisches Pixelart wertzuschätzen wissen.

