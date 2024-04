Sea of Thieves auf der PS5: Crossplay und Cross-Progression - Alle Infos

Am 30. April erschient Sea of Thieves auf PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Bevor das Piratenspiel diese neuen Gewässer besegelt, gibt es natürlich einige Fragen zu klären. Wie sieht es etwa mit Crossplay oder Crossprogression aus? Das klärt Entwickler Rare jetzt.

Das passiert mit eurem Fortschritt

In einem Frage-Antwort-Artikel schreibt Rare, dass ihr euren Fortschritt von Xbox oder PC auch auf die neuen Plattformen übertragen könnt. Um etwa auf der PS5 mit eurem bisherigen Fortschritt zu spielen, müsst ihr nur euren Microsoft- und euren PlayStation-Account miteinander verbinden. Auch kosmetische Gegenstände sind auf beiden Plattformen nutzbar. Wer von Anfang an beginnt, braucht allerdings auch einen Microsoft-Account - daran kommt ihr also nicht vorbei.

Wie läuft das mit dem Crossplay?

PS5-Spieler können dank Crossplay zusammen mit Spielern auf dem PC oder der Xbox zocken. Ihr könnt das Crossplay allerdings auch ausschalten, um nur mit anderen PlayStation-Besitzern oder Controlle-Nutzern zu segeln.

Ob wegen der erhöhten Spielerzahl durch die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen auch wieder sechs Schiffe auf einem Server unterkommen können, wird aktuell untersucht. Updates zu diesem Thema folgen ui einem späteren Zeitpunkt.

Zudem wird das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers unterstützt. Auf der PlayStation 5 könnt ihr Sea of Thieves entweder mit 4K-Auflösung und 60 FPS oder mit 120 FPS und FHD-Auflösung zocken.