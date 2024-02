Skull and Bones: Sollte das "AAAA-Spiel" auf Metacritic nicht grüne Zahlen schreiben?

Noch vor etwas mehr als einer Woche wurde Skull and Bones von Ubisoft-Chef Yves Guillemot als "AAAA-Spiel" bezeichnet. Ihr erhaltet den Titel zum Vollpreis, sollt dafür aber auch vom großen Umfang des Spiels profitieren. Die ersten Zahlen auf Metacritic deuten an, dass Fans und Kritiker mit dieser Aussage nicht einverstanden sind.

Hat Skull and Bones zu viel versprochen?

Am vergangenen Freitag, den 16. Februar, erschien Skull and Bones nach unzähligen Verschiebungen endlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Die Bewertungen fallen bisher eher ungünstig für das angeblich so überdimensionierte Piratenabenteuer von Ubisoft aus.

Der Metascore beträgt zum Zeitpunkt der Artikelerstellung gerade einmal 64 Punkte, der User-Score sogar nur 3 Punkte. Neben ein paar seltenen positiv gestimmten Spielern lese ich auf Metacritic viele Kommentare, die starke Kritik ausüben.

Einer fragt sich, wo denn die andere Hälfte des Spiels abgeblieben sei. Ein anderer bezeichnet Skull and Bones als DLC, das sich als vollwertiges Spiel verkleidet. Das Wort "Enttäuschung" fällt auffällig oft.

Andere Spieler sind begeistert. So nennt ein Fan Skull and Bones "eines der besseren Spiele der letzten Jahrzehnte", andere bedanken sich mit 10 Punkten bei Ubisoft für dieses grandiose AAAA-Erlebnis. Die Grundstimmung bleibt jedoch eher negativ - genau wie der Score.