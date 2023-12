Skull and Bones kommt im Februar - Diesmal aber wirklich!

Ubisofts Piratenabenteuer, Skull and Bones, hat auf den Game Awards nun endlich ein neues Veröffentlichungsdatum erhalten. Es soll am 16. Februar 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Skull and Bones könnte tatsächlich im Februar erscheinen

Davor gibt es aber noch eine weitere geschlossene Beta, für die ihr euch jetzt anmelden könnt. Diese findet zwischen dem 15. und 18. Dezember statt.

Gameplay zu Skull and Bones gibt es im neuen Trailer, der am Ende stolz den neuen Release-Termin verkündet. Dort seht ihr zudem ein Seeungeheuer und einige Schlachten zu Wasser.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zudem zeigt Ubisoft in einem zehnminütigen Trailer auch jede Menge Gameplay-Einblicke und taucht dabei tief in die Mechaniken des Spiels ein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Jahr 2017 wurde Skull and Bones erstmals von Ubisoft angekündigt, befand sich seit 2013 in der Entwicklung und sollte eigentlich schon lange auf dem Markt sein.

Der früheste Veröffentlichungszeitraum, den Ubisoft angepeilt hatte, lag im Jahr 2018. Seitdem wurde das Piratenabenteuer häufig verschoben und sogar komplett neu aufgerollt. Hat diese lange Geschichte im Februar endlich ein Ende? Zumindest passt das Datum zu einem kürzlichen Leak.

Mehr zu Skull and Bones:

Skull and Bones: Angeblich setzt das Piratenabenteuer im Februar die Segel

Ratet mal, was schon wieder mit Skull and Bones passiert ist? Richtig!

Skull and Bones: Nächste Closed Beta startet diese Woche und diesmal gibt es kein NDA

So richtig glauben, dass das Spiel tatsächlich erscheint, kann ich fast gar nicht. Ich freue mich zwar und bin gespannt, aber nach so vielen Verschiebungen, ist man es schon fast gewohnt, die nächste News zu tippen, in der Skull and Bones mal wieder ins kommende Jahr verbannt wird.

Was machen wir denn, wenn es diesen Running-Gag nicht mehr gibt? Gut, immerhin gibt es dann noch Half Life 3.