Skull and Bones setzt sich für unsere Ozeane ein - Schützt das Meer, indem ihr spielt

Ubisoft und Oceana haben ein gemeinsames Event in Skull and Bones erstellt, bei dem ihr helft, den echten Ozean zu säubern, indem ihr Feinde platt macht. Es liegt an der Community, ob das Spendenziel von 300.000 Euro erreicht werden kann.

Skull and Bones setzt sich für die Meere ein

Vom 18. bis zum 31. März findet das Event "Waves of Change" statt, das von Ubisoft Singapur ins Leben gerufen wurde. Das Studio arbeitet dafür mit Oceana zusammen, einer US-amerikanischen Umweltschutzorganisation, die sich besonders auf den Schutz der Meere konzentriert. Das während des Events gesammelte Geld wird der Organisation gespendet.

Die Spendensumme hängt davon ab, wie sehr sich die Spieler in Skull and Bones anstrengen, denn für jeden Headhunter sammelt ihr einen Punkt, für jeden Skirmisher fünf und das Besiegen von La Peste gibt es ganze 30 Punkte. Aktuell haben die Spieler seit Beginn des Events 119.820 Punkte gesammelt, was 18.259 Euro entspricht. Bis 300.000 Euro gesammelt sind, könnte es also noch ein paar Tage dauern.

Und falls ihr euch fragt, ob ihr euch irgendwo dafür anmelden müsst, habe ich gute Neuigkeiten. Alle Spieler von Skull and Bones nehmen automatisch an der Spendenaktion teil. Das kostet euch nichts und ihr könnt ganz ohne einen zusätzlichen Finger krumm zu machen, etwas Gutes tun. Hier geht es zur offiziellen Website des Events.

Wie steht ihr zu solchen Spenden-Events? Eine nette Sache ist das zwar, doch Ubisoft könnte auch einfach direkt 300.000 Euro spenden. So animiert das Studio die Spieler gleichzeitig dazu, sich im Spiel von Ubisoft einzuloggen und es aktiv zu zocken. Das bringt zwar beiden Parteien etwas, doch es gibt so immer noch das Risiko, dass nicht die volle Spendensumme erreicht wird. Und der Ozean kann wirklich jeden Cent gebrauchen.