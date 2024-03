Slipknot bei Dead by Daylight: Corey Taylor wird zum Fallenexperten

Endlich hat Behaviour Interactive bekannt gegeben, welche Charaktere aus Dead by Daylight einen Slipknot-Skin erhalten. Nachdem auch schon Iron Maiden eine Kollektion in Dead by Daylight erhalten hatte, sind jetzt die Jungs von Slipknot mit einem Crossover an der Reihe.

Acht unheimliche Masken, mit denen ihr als Killer rockt

Insgesamt acht Kosmetika zu Slipknot erscheinen am 26. März in Dead by Daylight. Sie alle sind für Killer-Charaktere für das asynchrone Horrorspiel und jedes, wie könnte es auch anders sein, basiert auf einem der maskierten Bandmitglieder. Sieben Killer erhalten eine Maske, einer sogar ein ganzes Outfit.

Sid Wilson, Slipknots Mann am Turntable, ist Vorlage für den vollständigen Skin. Mit blutigem Messer mit der Inschrift "Slipknot", einem roten Umhang und der weißen Maske ist er mittig im Bild zu sehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Corey Taylor, der Sänger der Band, lässt sich durch die gruselige weiße Maske mit den aufgerissenen Augen erkennen. Schlagzeuger Shawn Crahan ist der Clown mit der knallroten Maske. Hier sind alle Skins und Masken aus dem neuen Slipknot-Crossover:

The Legion – Sid Wilson

The Deathslinger – James Root

The Clown – Shawn Crahan

The Wraith – Mick Thomson

The Trapper – Corey Taylor

The Hillbilly – Alessandro Venturella

The Blight – Michael Pfaff

The Doctor – Anonymer Keyboarder

Frühere Bandmitglieder, wie Ex-Schlagzeuger Joey Jordison, der leider bereits verstorben ist, sind nicht mit dabei, ebenso wie einige epische alte Kostüme. Viel mehr konzentriert man sich auf die aktuellen Mitglieder der Band und die Outfits der jüngsten Ära. Im MOBA Smite sind die Musiker auch schon vertreten.

Mehr zu Dead by Daylight:

Dead by Daylight: Ellen Ripley flieht erneut vor dem Alien

Nicolas Cage kommt zu Dead by Daylight und zeigt sich auf dem Summer Game Fest

Kein Witz: Die Dead by Daylingt Dating Sim kommt diesen Sommer

Kennt ihr eine Band, bei der ihr euch eine Horror-Kollaboration mit Dead by Daylight vorstellen könntet? Ich bin aktuell ja sehr begeistert von Sleep Token und die neuen Kostüme dürften sich auch wunderbar als Outfits für DbD eignen.