So geht es nach Stellar Blade weiter - Shift Up sucht Entwickler für dieses Projekt

Noch in diesem Monat erscheint Stellar Blade auf der PlayStation 5 und das südkoranische Entwicklerstudio Shift Up hat schon Pläne für ein neues Triple-A-Spiel.

Nach Stellar Blade kommt der nächste AAA-Titel

In drei Wochen erscheint Stellar Blade als Exklusivtitel für die PS5. Shift Up macht sich für die Veröffentlichung bereit, sucht aber bereits Mitarbeiter für ein neues Projekt. Die Stellenanzeigen verraten hier ein wenig über den nächsten Titel des Studios.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dabei soll es sich um ein Sci-Fi-Action-Rollenspiel handeln, das in der Unreal Engine entwickelt wird. Weiter werden Monster sowie ein urbaner Schauplatz genannt. Der Titel soll außerdem ein "Kampfsystem mit stylisher Action" bieten. Interessant ist vor allem, dass der Titel als Multiplattformspiel geplant ist und nach jetzigem Stand nicht ausschließlich auf Sonys Konsole erscheinen soll.

All das erinnert ein wenig an Stellar Blade - könnte es sich um eine Fortsetzung handeln? Das aktuelle Spiel von Shift Up könnt ihr in einer Demo ausprobieren, bevor es am 26. April erscheint.