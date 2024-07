Donkey Kong Country Returns HD überrascht mit Speicherplatzbedarf, was ist mit Mario & Luigi: Brothership?

Nach der geschätzten Größe von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibt es nun auch Angaben zu zwei weiteren Nintendo-Spielen.

Das betrifft Mario & Luigi: Brothership und Donkey Kong Country Returns HD, die beide zusammen mit dem neuen Zelda während der jüngsten Nintendo Direct angekündigt wurden.

Wie groß sind Mario & Luigi: Brothership und Donkey Kong Country Returns HD?

Auffällig ist die Größe von Donkey Kong Country Returns HD, das Nintendo zufolge rund 9 Gigabyte Speicherplatz benötigt.

Was durchaus ein wenig überraschend ist, wenn man bedenkt, dass das Original von der Wii kommt und noch ein paar Levels vom 3DS dabei sind. Zum Vergleich: Donkey Kong Country: Tropical Freeze auf der Nintendo Switch ist rund 6,8 Gigabyte groß.

Bei Mario & Luigi: Brothership wird laut Nintendo eine Installationsgröße von rund 10 Gigabyte erwartet.

Einen echten Vergleich haben wir hier nicht, aber nehmen wir zum Beispiel Super Mario RPG und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, haben wir dort 6,5 Gigabyte beziehungsweise 5 Gigabyte.

Mario & Luigi: Brothership soll am 7. November 2024 für die Nintendo Switch erscheinen, Donkey Kong Country Returns HD am 16. Januar 2025.