So viel Platz braucht Zelda: Echoes of Wisdom wohl auf deiner Nintendo Switch

Nintendo hat ein weiteres kleines Detail zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verraten.

Anhand dessen könnt ihr schon einmal abschätzen, ob ihr ausreichend Speicherplatz für das Spiel habt.

So groß ist The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Auf der Produktseite des Spiels gibt es nun erste Angaben zum Speicherplatzbedarf des jüngst angekündigten Titels.

Wie Nintendo aber anmerkt, handelt es sich dabei aktuell noch um eine Schätzung.

Demnach könnt ihr damit rechnen, dass The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rund 6 GB groß ist. Nintendo gibt 6.144 MB als Größe an, um genau zu sein. Änderungen sind angesichts dessen, dass es erst einmal noch eine Schätzung ist, natürlich noch möglich.

Damit bewegt sich Echoes of Wisdom in einem ähnlichen Rahmen wie das 2019 veröffentlichte The Legend of Zelda: Link's Awakening, das ebenfalls rund 6 GB Speicherplatz benötigte.

Wie umfangreich Echoes of Wisdom inhaltlich wird, bleibt hingegen noch abzuwarten.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für die Nintendo Switch.