Sons of the Forest verhilft The Forest auf der PS4 zu neuem Aufschwung.

Dass Sons of the Forest bereits im Early Access einen vielversprechenden Start hingelegt hat, ist kein Geheimnis.

Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden mehr als zwei Millionen Exemplare des Titel verkauft und das Spiel verhilft auch seinem Vorgänger zu neuem Aufschwung.

Höheres Interesse an Teil eins

Wie im PlayStation Blog zu lesen ist, kehrte der Vorgänger The Forest im Februar 2023 wieder in die Top 10 der Downloads im PlayStation Store zurück.

Natürlich war The Forest auch vorher schon beliebt, aber dass der Titel sich passend zum Early-Access-Release von Sons of the Forest wieder zurückmeldet, ist wohl mehr als nur Zufall.

In den USA und Kanada schaffte es The Forest bei den am häufigsten heruntergeladenen PS4-Titeln auf Platz acht, in Europa sogar auf Platz drei.

Konsolenversionen von Sons of the Forest sind bisher noch nicht angekündigt worden.