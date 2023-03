Sons of the Forest: Hotfix liefert endlich Hotkeys für Waffen.

Das Survival-Sequel Sons of the Forest hat mit einem neuen Hotfix ein von vielen gewünschtes Feature erhalten.

Ihr könnt jetzt Hotkeys zu Waffen in eurem Inventar hinzufügen. Hurra!

Durchgestartet

Sons of the Forest verkauft sich bisher extrem gut und hat innerhalb von 24 Stunden zwei Millionen Exemplare verkauft. Wie bei Early-Access-Spielen üblich, gab es jedoch auch einige Beschwerden von Spielerinnen und Spielern.

"Hotkey-System für Tastatur/Maus hinzugefügt", heißt es in der Steam-Ankündigung. "Weist Hotkeys im Inventar zu, indem ihr die numerischen Tasten 0 bis 9 auf den hervorgehobenen Gegenständen im Inventar drückt."

Die weiteren Änderungen in dem 320 MB großen Update sind allesamt ähnliche Quality-of-Life-Verbesserungen.

Es gibt jetzt etwa eine bessere Möglichkeit, Zwischensequenzen zu überspringen, sollten euch diese nicht interessieren. Ebenso haben wir ein Tutorial für schwere Angriffe und ihr könnt durch das Drücken von 'Zurück' (Esc) jetzt verschiedene Menüs schließen.

Habt ihr Sons of the Forest bereits gespielt? Was sind eure bisherigen Erfahrungen?