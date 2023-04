Sony nervt euch anscheinend nicht mehr mit Kaufbelegen für PlayStation Plus Spiele

Sony scheint keine Kaufbelege mehr für Downloads von PlayStation-Plus-Spielen zu verschicken.

Obwohl diese Titel kostenlos sind, war es in der Vergangenheit so, dass es für jedes einzelne Spiel einen Kaufbeleg per E-Mail gab.

Oder doch nur ein Fehler?

Bereits seit den Tagen der PlayStation 3 handhabt Sony das so und nervt damit eher die Spielerinnen und Spieler, denn wer braucht schon einen Kaufbeleg für ein Spiel, das im Endeffekt 0 Euro kostet?

Verschiedene User berichten, dass Sony nun keine solchen Kaufbelege mehr versendet.

Auch unsere englischen Eurogamer-Kollegen haben sich ein paar PS-Plus-Spiele heruntergeladen und keine E-Mails dazu erhalten.

Mehr zum Thema:

Offen bleibt noch, ob das nun wirklich Absicht ist oder ob es sich um einen Fehler handelt. Eine offizielle Aussage dazu gibt es noch nicht.

In dieser Woche hatte Sony eine Reihe neuer Spiele für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium angekündigt. Indes verlassen im Mai ganze 32 Spiele die Bibliothek von PS Plus Extra und Premium.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten