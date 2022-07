Soulframe: Sichert euch jetzt schon euren Spielernamen und bekommt eine Belohnung

Für das am Wochenende angekündigte Soulframe von Warframe-Entwickler Digital Extremes könnt ihr euch bereits jetzt registrieren.

Nicht einfach so zum Spaß, ihr sichert euch so bereits zum aktuellen Zeitpunkt euren späteren Spielernamen. Wer sicher sein will, seinen Lieblingsnamen zu bekommen, sollte das also in Betracht ziehen.

Eine kleine Belohnung

Gleichzeitig erhaltet ihr für eine Anmeldung, die über die offizielle Webseite des Spiels möglich ist, eine kleine Belohnung in Form von Alca's Eye. Diese In-Game-Belohnung erhaltet ihr später zum Launch des Spiels.

Viel mehr Informationen zum spiel selbst hat die Webseite indes leider nicht zu bieten.

Ihr hört etwas Hintergrundmusik, könnt ihr euch ein paar Artworks und den vorgerenderten Ankündigungstrailer zu Soulframe anschauen, mehr aber noch nicht.

Ein Release-Termin und Plattformen für Soulstorm wurden bisher noch nicht bestätigt. Mit weiteren Informationen ist zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen.