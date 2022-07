Star Ocean: The Divine Force stellt neuen Robo-Begleiter, neue Fähigkeiten und mehr von der Welt vor

Der neuste Trailer von Square Enix zu Star Ocean: The Divine Force ermöglicht einige neue Einblicke in das sechste Spiel der Reihe von Star Ocean. Hier geht es vor allem um die mechanische Einheit D.U.M.A., die euch im Spiel begleiten wird, und die Vanguard Assault Fähigkeiten. Innerhalb von über sechs Minuten seht ihr so, wie und welche Charaktere die offenen Welten der Galaktik erkunden können und wie eure Angriffe besonders effektiv gelingen.

Fans von Star Ocean dürfen sich übrigens auch über eine Deluxe Edition freuen: Hier ist der Soundtrack, die ingame Rüstung Radiant Hildegrim und Holy Sigrdrifa, das Zubehör Bunny the Lagomower Brooch, tri-Emblum, Gold Bunny Statue und Andvaranaut's Ring enthalten. Das Star Ocean: The Divine Force erscheint am 27. Oktober 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam. Physisch kommt das Spiel für PlayStation und Xbox in den Einzelhandel.