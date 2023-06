Star Ocean The Second Story R kehrt als 2,5D-Remake noch 2023 zurück

Während der heutigen Nintendo Direct hat Square Enix Star Ocean The Second Story R angekündigt.

Es handelt sich um ein 2,5D-Remake des zweiten Teils der Reihe, der am 2. November 2023 erscheint.

Was ist neu?

Neben dem Stil, der 2D- und 3D-Elemente miteinander verbindet, könnt ihr euch auch auf neue Gameplay-Features freuen.

Square Enix nennt hier Kämpfe in Echtzeit sowie neue Mechnaiken, mit denen ihr Feinde strategisch besiegen könnt.

"Star Ocean The Second Story R erscheint mit Text und Vertonung in Japanisch und Englisch", heißt es.

"Für die Vertonung kehrten die Synchronsprecher*innen der Originalbesetzung zurück. Untertitel für Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden bei Veröffentlichung über ein Software-Update verfügbar sein."

Das Remake erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Eine physische Version wird es ebenfalls geben.