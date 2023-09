Star Ocean The Second Story R: Motoi Sakurabas Weg von der Rockband zu Videospiel-Soundtracks

Star Ocean: The Second Story sorgte 1998 nicht nur mit einer mitreißenden Geschichte für eine Menge Fans, sondern auch mit einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Soundtrack. Hinter dem steht Motoi Sakuraba, der unzählige große Franchises musikalisch prägte, darunter viele Mario-Spiele oder Dark Souls. Square Enix will mit der Überarbeitung des Soundtracks für Star Ocean: The Second Story R allerdings unbedingt die Emotionen des Originals am Leben erhalten.

Wie Sakuraba das umsetzt, erzählt er uns persönlich. Im obigen Video erfahrt ihr mehr über den Komponisten, über den Prozess bei der Entwicklung und darüber, warum Remakes und Remaster meistens die alte Version des Soundtracks trotz Überarbeitung im Spiel behalten. Mit im Interview ist auch Kei Komaki aus Square Enix' Entwicklerteam und Yuichiro Kitao, Produzent des Remakes. Kitao ist mittlerweile CEO von Gemdrops, einer Produktionsfirma, die Spiele, wie Rain Code oder DRAGON QUEST XI: Streiter des Schicksals mitproduziert.

Was vor 25 Jahren geschah..

Mit Star Ocean: The Second Story R bringt Square Enix einen echten JRPG-Klassiker zurück. | Image credit: Square Enix

Es ist sicherlich schön, zu einem gut aufgenommenen Soundtrack zurückzukehren, den man vor ganzen 25 Jahren komponiert hat. Sakuraba beschreibt es sogar mit einem "wohligen Gefühl, nach Hause zu kehren". Aber ich stelle es mir auch schwierig vor, Musik zu überarbeiten, die so lange zurückliegt. Schließlich gehen bei musikalischen Projekten gerne mal alte Notenblätter verloren, die Technik ist anders und sicherlich hat man sich als Komponist auch schon weiter entwickelt, oder?

Yuichiro Kitao ist der Produzent hinter Star Ocean: The Second Story R | Image credit: Square Enix

Das bestätigte Sakuraba mehr oder weniger. Für ihn machen die technischen Fortschritte die Arbeit nicht unbedingt einfacher, außer dass Verarbeitungsprozesse nun schneller funktionieren. Die Melodie entstehe primär im eigenen Kopf, nicht in der Hardware. Da das Team das Gefühl des Originals keinesfalls umändern wollte, mussten außerdem die Übergänge nicht mehr angepasst werden. "Wie zu erwarten sind einige alte Daten nicht mehr vorhanden, diese Musikstücke habe ich nach Gehör neu geschrieben. Das war zum Glück nicht so viel. Allerdings sind die alten Dateiformate nicht mehr mit heutigen kompatibel, deshalb hat die Aufarbeitung der Noten trotzdem lange gedauert", erklärt Sakuraba. Für das neue Arrangement hat der Komponist keine Melodie umgeändert, dafür können wir uns darauf freuen, dass Streicher, Drums und Gesang neu aufgenommen wurden. Vor allem Passagen mit Chor hören sich laut Sakuraba viel besser an.

Produzent Kitao gibt uns ein paar Einblicke dazu, wie er es findet, dass es im 2,5D-Remake auch die Originalfassung der Musik geben wird: "Ich persönlich mag es sehr, die Option für beide Versionen im Spiel zu haben. Wenn man die ursprüngliche Musik hört und dann die neue Version, kann man vergleichen, welche Entwicklung ein Komponist durchgemacht hat. Manche Menschen finden diese Beobachtung spannend. Es gibt auch Spielerinnen und Spieler, die das Spiel aus Nostalgie kaufen und dann die ursprüngliche Erfahrung haben wollen."

"Ich habe in einer Band angefangen. Hard-Rock, Progressive-Rock und Co. sind ein großer Einfluss in meinen Werken."

Ich mag es ebenfalls, diese Beobachtung zu machen. Generell finde ich es spannend, welche Instrumente ausgetauscht werden und wie sich der Sound insgesamt ändert. Trotzdem merkt man ja oft, wenn der gleiche Komponist am Werk ist. Bei Sakuraba ist es deshalb spannend, weil er so viele unterschiedliche Spiele bereits mitgestaltete, aber trotzdem seine eigene Note behält. Sein Einfluss überrascht mich zunächst, macht aber gleichzeitig extrem viel Sinn.

Motoi Sakuraba: Der Komponist überarbeitet seinen einschlägigen Soundtrack für das Remake von Star Ocean: The Second Story. | Image credit: Square Enix

"Meine Wurzeln liegen im Rock. Ich habe in einer Band angefangen. Obwohl es sich bei diesem Soundtrack nicht um Rock-Musik handelt, haben mich Hard-Rock, Progressive-Rock und Co. am meisten geprägt. Sie sind deshalb ein großer Einfluss in meinen Werken", sagt Sakuraba.

Vielen Dank an Square Enix für dieses Interview! Star Ocean: The Second Story R erscheint am 2. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.