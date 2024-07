Star Wars Battlefront Classic Collection: Alle Cheats und was sie euch bringen.

Die Star Wars Battlefront Classic Collection vereint die beiden allerersten Teile der Reihe und bringt sie in dieser Collection auf moderne Systeme. Und mit dabei sind auch ein paar Cheats.

Damit könnt ihr mehrere verschiedene Dinge freischalten. Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr wie Cheats in der Star Wars Battlefront Classic Collection verwendet und was sie bewirken.

Wie benutzt man Cheats in Star Wars Battlefront Classic Collection?

Wie ihr einen Cheat in der Star Wars Battlefront Collection aktiviert, hängt von der Plattform ab, auf der ihr die Collection spielt. Unterschiede gibt es dabei primär zwischen dem PC und den Konsolen.

Ihr müsst zum Beispiel eine bestimmte Tastenreihenfolge eingeben oder einen spezifischen Profilnamen auswählen. Nähere Details dazu haben wir für euch im nachfolgenden Abschnitt zusammengetragen.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars Battlefront Classic Collection?

Mit den Cheats für Star Wars: Dark Forces Remaster könnt ihr euch einerseits zum Beispiel Waffen und Munition beschaffen. Andererseits springt ihr damit in einen Wunschlevel.

Star Wars Battlefront 1 Cheats

Um Alle Missionen freizuschalten, müsst ihr im Planetenauswahlbildschirm folgende Tastenkombination eingeben:

PlayStation: Quadrat, Dreieck, Quadrat, Dreieck

Quadrat, Dreieck, Quadrat, Dreieck PC/Xbox: X, Y, X, Y

X, Y, X, Y Nintendo Switch: Y, X, Y, X

Wenn ihr wollt, dass alle Charaktere so groß wie Ewoks sind, müsst ihr "Jub Jub als Profilnamen angeben.

Star Wars Battlefront 2 Cheats

In Battlefront 2 werden die Cheat-Codes mithilfe des Steuerkreuzes im Pause-Menü eingegeben:

Tastenkombination Level Hoch, Hoch, Hoch, Links, Hoch, Runter, Hoch, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter, Links, Hoch, Runter, Runter, Links, Rechts Alternative Soundeffekte Hoch, Runter, Links, Runter, Links, Rechts Comic-Sprechblasen Hoch, Hoch, Hoch, Hoch, Links, Hoch, Hoch, Runter, Links, Runter, Hoch, Hoch, Links, Rechts Deaktiviert das HUD Hoch, Runter, Links, Runter, Runter, Links, Runter, Runter, Links, Runter, Runter, Runter, Links, Rechts Unendlich Munition Hoch, Hoch, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter, Links, Hoch, Hoch, Hoch, Links, Rechts Unverwundbarkeit Runter, Runter, Runter, Hoch, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter, Runter, Runter, Links, Hoch, Hoch, Hoch, Links, Rechts Niedrig aufgelöste Charaktermodelle Hoch, Runter, Links, Runter, Links, Rechts Party-Soundeffekte

Star Wars Battlefront 1 und 2 PC Cheats

Wer auf dem PC spielt und keinen Controller zur Hand hat, kann eine alternative Methode verwenden. Begebt euch zum Instant-Action-Menü und bewegt eure Maus über das Logo des Spiels. Sobald eine Textbox erscheint, könnt ihr folgende Cheats und bestätigt dann mit der Enter-Taste eingeben:

Code Level usetheforceluke Deaktiviert das HUD mostimpressive Unverwundbarkeit agoodblasteratyourside Unendlich Munition 456123 Schaltet alle Missionen frei

