Star Wars: Hunters für Switch und Mobile wurde schon wieder verschoben

Zynga hat die Veröffentlichung von Star Wars: Hunters ein weiteres Mal nach hinten verschoben.

In diesem Jahr ist nicht mehr damit zu rechnen, der Release ist jetzt für 2023 auf Nintendo Switch, iOS und Android geplant.

Man braucht noch Zeit

Es ist nicht die erste Verschiebung des Spiels. Ursprünglich für 2021 geplant, wurde die Veröffentlichung einst auf 2022 verschoben. Jetzt dauert es noch ein Jahr länger.

Einen Soft-Launch des Titels, der zwischen Star Wars: Episode 6 und 7 spielt, gab es bereits Ende 2021 in ausgewählten Ländern.

"Wir arbeiten unermüdlich daran, unsere Vision für Star Wars: Hunters zu verwirklichen", heißt es in einer Stellungnahme zur neuen Verschiebung. "Unser Ziel ist es, ein kompetitives Kampfarena-Spiel zu schaffen, das über Jahre hinweg unterhaltsam sein wird."

"Um sicherzustellen, dass wir die hohen Erwartungen erfüllen, die wir an die Fans weltweit und an uns als Entwickler stellen, haben wir uns entschieden, den weltweiten Start von Star Wars: Hunters zu verschieben."

"Wir verstehen, dass Verzögerung frustrierend sind, aber unsere oberste Priorität ist es, den Spielern die bestmögliche Erfahrung in der Arena zu bieten. Denjenigen unter euch, die es geschafft haben, uns beim Soft-Launch zu begleiten, sind wir für ihre Unterstützung und ihr Feedback sehr dankbar, während wir daran arbeiten, Star Wars: Hunters so gut wie möglich zu machen. Wir werden in den Soft-Launch-Territorien bis zum weltweiten Start weiterhin regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen, wobei unser nächstes Update in den nächsten Wochen erscheinen wird."