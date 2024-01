Star Wars Outlaws: Seid ihr wie Han Solo? Oder doch eher wie Boba Fett?

Star Wars Outlaws könnte einer der interessanteren Star-Wars-Titel der jüngeren Zeit werden, erst recht, wenn ihr es satt habt, als Jedi zu spielen.

Kay Vess ist alles andere als das und treibt sich vielmehr in der Unterwelt herum, hat mit Schurken, Kopfgeldjägern und anderen Kriminellen zu tun.

Euer Ruf steht auf dem Spiel

Welchen Ruf ihr in der Welt von Star Wars Outlaws habt, ist wichtig. Gegenüber GamesRadar erklärt Creative Director Julian Gerighty, dass ihr zum Beispiel wie Han Solo sein könnt. Oder mehr wie Boba Fett.

"Als Schurkin lebt oder stirbt man durch seinen Ruf", erklärt er. "Das bedeutet, dass Kay sich in der Unterwelt und ihren verschiedenen Verbrechersyndikaten zurechtfinden und dabei Entscheidungen treffen muss, die sich auf ihren Ruf, ihre Erfahrung und ihre Unterstützung im Laufe des Spiels auswirken werden."

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws:

"Ein guter Ruf könnte zu den lukrativsten Gelegenheiten führen, und ein schlechter Ruf könnte dazu führen, dass sie dem Zorn eines Syndikats ausgesetzt ist, das sie jagt."

Ein Balanceakt, zumindest auf dem Papier. Wie es am Ende im Spiel aussieht und wie gut es funktioniert, bleibt abzuwarten. In jedem Fall gibt es nicht mehr als ein Ende in Outlaws, die Auswirkungen eures sich verändernden Rufs spürt ihr also während des Spielens, nicht zum Ende hin.

Star Wars Outlaws soll 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.