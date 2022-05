Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike: Alle Cheats und was ihr bekommt

Mehr Weltraumkämpfe erwarten euch in Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike. Wenn ihr für etwas mehr Abwechslung, zusätzliche Missionen oder ein leichteres Spiel sorgen wollt, lest weiter!

In unserem Guide haben wir nämlich eine Menge Cheats zu Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike für euch. Außerdem zeigen wir, wie ihr sie nutzt und was sie bewirken.

Alles über Cheats in Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike:

Wie benutze ich die Cheats in Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike?

Zur Eingabe der Cheat Codes in Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike ruft ihr das Passwort-Menü in den Einstellungen des Spiels auf. In der Liste unten seht ihr teils zwei Codes. Hier müsst ihr zuerst den ersten und anschließend direkt den zweiten eingeben. Das Piepen von R2-D2 teilt euch mit, dass ihr den Code richtig eingegeben habt.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike?

In der Liste seht ihr alle Cheat Codes für Star Wars Rogue Squadron 3: Rebel Strike:

Code 1 Code 2 Effekt YNMSFY?P YOUDAMAN Macht das Spiel schwieriger. EEQQ?YPL CHE!ATER Schaltet alle Missionen frei (normal und Bonus). HYWSC!WS NONGAMER Schaltet alle normalen Missionen frei. !KOOLART - Ihr könnt euch eine Bildergalerie anschauen. RWALPIGC NOWAYOUT Schaltet einen Bonuslevel im Asteroidenfeld frei. AXCBPRHK WHATTHE? Schaltet ein Auto frei. WPX?FGC! EXCERSIZ Schaltet den Endurance-Bonuslevel frei. !H!F?HXS KOOLSTUF Schaltet The Empire Strikes Back Arcade frei. IIOUAOYE WIMPIAM! Ihr erhaltet unendlich viele Leben im Singleplayer- und Koop-Modus. SWGRCQPL UCHEATED Ermöglicht die Levelauswahl im Koop-Modus. QZCRPTG! HANSRIDE Schaltet den Millennium Falcon frei. RTWCVBSH BFNAGAIN Schaltet den Naboo Starfighter frei. !?ATH!RD GAME?YES Schaltet Return of the Jedi Arcade frei. TGBCWLPN ZZBOUNTY Schaltet Boba Fetts Slave 1 frei. LOOKOUT! - Schaltet den T-16 Skyhopperr frei. VDX?WK!H ANOKSHIP Schaltet den TIE Advance frei. FRRVBMJK LOOKOUT! Schaltet den TIE Hunter frei. LOOKMOM! - Lässt euch die Credits anschauen. THEDUDES - Schaltet eine Dokumentation frei. BBGMYWSX JEDIWHO? Schaltet den Jedi Starfighter frei. SWGRCQPL UCHEATED Schaltet alle normalen Missionen im Koop frei. FRLL!CSF FARMBOY? Schaltet ein Rennen in Beggar's Canyon frei. NOCOLOR? - Schaltet den Schwarz-Weiß-Modus frei. YFCEDFRH DSAGAIN? Schaltet einen Todesstern-Bonuslevel frei. RTJPFC!G TIMEWARP Schaltet Star Wars Arcade frei. HARKHARK - Lässt euch Musik anhören. MCKEMAKD ONESHOT! Schaltet den TIE Fighter im Koop-Modus frei. JASDJWFA !DABOMB! Schaltet den TIE Bomber frei.