Steam: 3 Spiele könnt ihr am Wochenende gratis spielen und eins davon sogar behalten.

Wenn ihr am Wochenende in Sachen Spiele ein wenig was ausprobieren möchtet, könnt ihr auf Steam vorbeischauen.

Drei Spiele, die euch sonst Geld kosten, sind am Wochende gratis spielbar. Eines davon sogar noch länger und ihr könnt es obendrein behalten!

Gratis auf Steam

Spiel Nummer eins ist Turbo Golf Racing und es macht im Grunde das, was Rocket League mit Fußball macht. Ihr müsst mit eurem Auto Golfbälle schlagen und möglichst als erster einlochen. Das Spiel hat "sehr positive" Bewertungen und wenn es euch gefällt, bekommt ihr es bis zum 27. April 2023 auch noch 50 Prozent günstiger, also für 8,99 Euro.

Ebenfalls "sehr positiv" bewertet wird Aliens: Fireteam Elite. Mit zwei anderen Spielerinnen und Spielern oder mithilfe der KI kämpft ihr euch hier durch vier Kampagnen, während ihr versucht, das Geheimnis des Planeten LV-895 zu lüften. Und natürlich bekämpft ihr Aliens! Noch bis zum 1. Mai 2023 ist der Titel zudem im Angebot und kostet euch 11,99 Euro, was einer Ersparnis von 60 Prozent entspricht.

Bleibt noch Desktop Dungeons. Das ist der Titel, den ihr euch bis zum 25. April 2023 in eure Bibliothek holen und anschließend behalten könnt. Innerhalb kürzester Zeit könnt ihr euch in dem Spiel in der Vogelperspektive durch Dungeons kämpfen, was es unter anderem zu einem guten Lückenfüller macht. Es hat ebenfalls "sehr positive" Bewertungen.