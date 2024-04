Stellar Blade soll keine Mikrotransaktionen erhalten - mit einer Ausnahme

Stellar Blade wird auch nach dem Release am 26. April unterstützt. Neben Fotomodus und New Game Plus werden laut Game Director Kim Hyung Tae auch andere Inhalte nach der Veröffentlichung ins Spiel kommen.

Gratis-Outfits kommen definitiv!

Entwickler Shift Up hat in einem Interview mit Ruliweb bereits über Post-Launch-Inhalte gesprochen. Auf das Feedback der Community will das Studio diesbezüglich schauen.

Über neue Outfits dürfen sich Fans auf alle Fälle freuen. Kim Hyung Tae bestätigte sogar, dass diese zusätzlichen kosmetischen Artikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Auf Mikrotransaktionen wolle Shift Up in Stellar Blade bewusst verzichten.

Es gebe allerdings eine Ausnahme dieser Regel, und zwar dann, wenn Outfits im Zusammenhang mit einer Kollaboration entstehen. Für Gegenstände, bei denen auch andere Marken mitwirken, könnte ein kleiner Preis anfallen.

Genaue Details gab der Game Director allerdings nicht.