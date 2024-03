Stellar Blade: Demo kommt diese Woche also schärft eure Schwerter

Wie PlayStation bekannt gibt, wird die Demo zu Stellar Blade bereits diese Woche auf die PlayStation 5 kommen. Ostern könnt ihr also mit einem Kurzurlaub in der Postapokalypse machen - Rom ist ohnehin viel zu teuer, also warum nicht direkt die Welt der Zukunft retten gehen? Das ist sogar kostenlos.

Bereit für Stellar Blade?

Am 29. März erscheint die Demo zu Stellar Blade auf der PS5 und nimmt euch mit an den Anfang des Spiels. Als Eve könnt ihr hier das Tutorial spielen und das Nachkriegs-Eidos 7 erkunden, das ihr von den ersten Naytiba befreien müsst, während ihr die Kampfmechaniken lernt. Sogar den ersten Bosskampf könnt ihr bestreiten.

Hier seht ihr den Teaser zur Demo:

Schöne 60 Bilder pro Sekunde, die leichten Vibrationen des DualSense-Controllers und neu erlerntes Wissen, das ihr zum Release von Stellar Blade am 26. April direkt anwenden könnt - besser geht es doch nicht, oder? Na ja, eine Sache wäre da noch ...

Perfekt für alle, die sich Stellar Blade kaufen möchten, ist auch die Möglichkeit, die Speicherdaten aus der Demo ins vollständige Spiel mitzunehmen. Ihr müsst euch also kein zweites Mal durch das Tutorial quälen.