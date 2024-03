Street Fighter 6 und Monster Hunter vereint: Ein Rathalos im Battle-Hub

Capcom hat heute bereits einige spannende Meldungen verkündet. Doch es gibt noch mehr, denn Street Fighter 6 und Monster Hunter gehen eine Kollaboration ein.

Alles dreht sich um den Rathalos?

Zum 20. Jubiläum von Monster Hunter könnt ihr bald in knochiger Rathalos-Rüstung durch den Battle-Hub spazieren, euch in diesem mächtigen Aufzug fotografieren, eure Muskeln und Fäuste spielen lassen und den neu gestalteten Raum besuchen, der extra für das Event hergerichtet wurde.

In diesem Raum findet ihr alles, was das Herz eines Jägers begehrt. So auch eine große Rathalos-Figur umringt von fleißigen Palicos, wie ihr sie im Trailer sehen könnt. Im April startet das Crossover. einen genauen Termin nennt Capcom allerdings nicht.