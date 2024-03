Kann dieser neue spielbare Charakter Suicide Squad noch retten?

Die erste Post-Launch-Season in Suicide Squad: Kill the Justice League startet am 28. März 2024 und führt den Joker als spielbaren Charakter ein.

Indes müssen sich alle, die das Spiel gerne im Epic Games Store hätten, weiter gedulden. Dort soll Suicide Squad nun ab dem 26. März 2024 verfügbar sein.

Einer von mehreren Charakteren

Der Joker ist nur der erste von mehreren geplanten Charakteren. Rocksteady plant vier Seasons, von denen jede einen neuen spielbaren DC-Charakter in seiner Elseworld-Version einführen soll.

Ebenso gibt es eine neue Umgebung, neue Aktivitäten, Waffen, Ausrüstung und mehr.

Der Joker kämpft gerne mit einer Keule und kann sich mithilfe seines Regenschirms in die Luft befördern und dort bewegen. Neben dem Joker und einer neuen Umgebung bekommt ihr zwei neue Episoden mit Missionen, Aktivitäten und Festungen, neue Bosskämpfe, Gegnervarianten, Riddler-Inhalte und mehr.

All das ist kostenlos für euch verfügbar. Ob es aber ausreicht, um das Blatt bei Suicide Squad, dessen Spielerzahlen auf Steam zuletzt gefühlt ins Bodenlose stürzten, zu wenden, bleibt abzuwarten.