Super Mario Bros. Wonder: Das Netz ist voller Leaks, lasst euch nicht spoilern!

Obwohl Super Mario Bros. Wonder erst am 20. Oktober für die Nintendo Switch erscheinen soll, tauchen schon jetzt immer wieder Leaks und Spoiler zum Spiel auf, die weit über das bisher veröffentlichte Pressematerial hinausgehen.

Von Twitch-Streams und Raubkopien

Schon am Freitag ließen sich die ein oder anderen Bilder und Videos im Netz finden, die dort eigentlich noch nicht hätten sein dürfen. Inzwischen hat es größere ausmaße angenommen. Auf Twitch streamen mindestens zwei Spieler den noch unveröffentlichten Titel.

Auch soll das Spiel illegal über ROM-Seiten erhältlich sein. Final bestätigt hat sich der Verdacht der Raubkopien bisher nicht. Aus einigen Threads wurden scheinbare Links zu solchen Seiten gelöscht. Nach gewiesen werden kann das aktuell nur schwer.

In den Foren streiten die Fans darum, ob solche Spoiler nun schlimm seien oder nicht. Ein Spieler behauptet, dass Spoiler in einem Mario-Spiel doch niemanden interessieren würde, da die Geschichte eh nicht so wichtig sei.

Ein anderer Fan reagiert darauf und schreibt: "Was ist los mit den Leuten hier, die absolut nicht begreifen können, dass mechanische/inhaltliche Spoiler für manche Leute wichtiger sind als Story-Spoiler."

"Du verstehst es nicht. Mario hat den besten und ausgefeiltesten Schreibstil aller Spiele. Es ist voller Ebenen und Kontinuität. Ähnlich wie bei den Souls-Spielen liegt die Geschichte in der Umgebung und den Emotionen in den Gesichtern der Figuren. Es ist eine Geschichte über Liebe, Tod, Verrat, Krieg, Chaos, Sex, Affären und die Apokalypse. Um fair zu sein, muss man einen sehr hohen IQ haben, um sie zu verstehen", sagt ein weiterer Spieler.

Wer das Spiel nächste Woche also ohne Spoiler genießen will, sollte also vorsichtig in den sozialen Medien vorgehen. Jetzt seid ihr vorgewarnt.