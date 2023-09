Super Mario Bros Wonder: Nintendo zeigt weitere 20 Minuten Gameplay mit frühen Levels und Power-ups.

Nintendo hat nach der Direct-Präsentation in dieser Woche etwa 20 Minuten neues Gameplay zu Super Mario Bros Wonder veröffentlicht.

Das Material wurde am am Freitag im Rahmen des Nintendo-Live-Events in Seattle gestreamt, das parallel zur PAX West stattfindet, und bietet euch weitere Einblicke in einige der frühen Levels und Power-Ups des Spiels.

Wundervolle Eindrücke

Bereits in der Direct-Präsentation hatte Nintendo tiefere Einblicke in die Charaktere, Features, Mechaniken und vieles mehr ermöglicht.

Super Mario Bros Wonder ist das erste neue 2D-Mario-Spiel seit mehr als einem Jahrzehnt. Sein neues Gimmick ist die Wunderblume, die jeden Level auf unterschiedliche Weise verwandelt.

Nintendo beschreibt sie wie folgt: "In jedem Level gibt es eine Wunderblume - wenn du sie aufsammelst, kann alles Mögliche passieren! Röhren erwachen zum Leben, die Welt steht Kopf, Rollfs hüpfen herum, eine Gallopteros-Herde stürmt heran, du stürzt vom Himmel herab oder fliegst durchs Weltall... Man weiß nie, was als Nächstes kommt. Vielleicht nimmst sogar DU eine ganz neue Form an!"

Super Mario Bros Wonder erscheint am 20. Oktober 2023 für Nintendo Switch.

