Super Mario Bros. Wonder: Alle lila Blumenmünzen mit Fundorten

Die lila Blütenmünzen in Super Mario Bros. Wonder sind Sammelobjekte, die in fast allen Leveln des Spiels versteckt sind.

Ein gutes Jump-and-Run benötigt Collectables, das ist so klar wie ein strahlender Sommerhimmel. In Mario Wonder gibt es zahlreiche Dinge, die man in den Leveln finden und einsammeln kann, und sei es nur "deshalb". Nicht alle Collectables haben einen Nutzen oder schalten neue Inhalte frei. Die lilafarbenen Blumenmünzen beispielsweise existieren lediglich dafür, dass ihr sie sucht und den (hin und wieder sehr abenteuerlichen) Weg zu ihnen einschlagt. Hier findet ihr alle Fundorte, sortiert nach Welten und den Leveln darin.

Lila Blumenmünzen in Mario Bros. Wonder