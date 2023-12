Wenn Vertrautheit nie in Verachtung umschlägt, spielt man: Super Mario Bros. Wonder

Eigentlich sollte das nicht möglich sein: Da legt eine Hüpfspiel-Ikone ihr beliebtestes Spiel gewissermaßen bis runter auf die Initialen neu auf – Super Mario World –, greift tief in die Kiste ihrer wohlbekannten, besten Moves und dennoch fühlt sich das Erlebnis so wahnsinnig frisch an, dass man nur den Hut ziehen kann. Okay, es ist Nintendo, wirklich überraschen sollte uns das wohl nicht, denn hier steckt einfach sehr viel Talent unter einem Dach. Dennoch sollte man es nicht für selbstverständlich halten, was die Japaner hier geleistet haben.

Entgegen seiner grundsätzlich eher traditionellen Ausrichtung hat sich Super Mario Bros. Wonder nämlich voll und ganz dem Entdecken und Überraschen verschrieben. Jeder neue Stage ist nicht nur ein Musterstück in Sachen erquickenden Level Designs, er ist auch ein überbordender Quell verrückter Einfälle, die fast immer eine ganze Menge Spaß ins ohnehin schon grenzenlos unterhaltsame Spiel bringen, der vorher noch nicht da war.

Bilder aus Super Mario Bros. Wonder

Ob das Spiel einem nun den Kopf verdreht, indem es Mario und seine Freunde plötzlich an der Rückwand eines Abschnitts entlangrennen lässt, euch in einen Ballon-verwandelt, der es bis in den Weltraum schafft, oder ob eine Bullen-Stampede die Zielflagge über den Haufen rennt und euch deutlich weiter trägt, als ihr eigentlich kommen solltet. Nie weiß man so genau, was als Nächstes passiert. Das ist für viele herzhafte Lacher gut und die eigentliche Überraschung an einem ursympathischen und unerwartet ausdrucksstarkem Spiel.

Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr begreift man, dass diese Serie schon immer davon lebte, sich unentwegt neu zu erfinden. Ich entsinne mich jedenfalls keiner anderen Reihe, die ihr Antlitz so oft und auf inspirierte Weise änderte, wie es Mario tat. Nur, dass es sonst von einem Spiel zum anderen passierte. In Wonder kann sich nun alle paar Meter auf wildeste Weise das Konzept ändern. Das ist keine kleine Sache und der Grund, warum der Klempner seit 40 Jahren eine Relevanz hat, die nur wenige Spielecharaktere jemals kennen werden.

