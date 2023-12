Super Mario Maker, aber mit Zelda? Nintendo erklärt, warum das nicht funktionieren würde.

Wie wäre es mit einem neuen Zelda-Spiel im Stil von Super Mario Maker?

Sicher, die Idee kommt wahrscheinlich nicht zum ersten Mal auf, aber Zelda-Produzent Eiji Aonuma ist davon nicht so begeistert.

Eine schwierige Aufgabe

Im Gespräch mit Polygon wurde Aonuma explizit auf ein solches Projekt angesprochen, er ist allerdings nicht so begeistert von der Idee, ein Spiel mit "Kreativität als Voraussetzung" zu machen.

Tears of the Kingdom ermutige seine Spielerinnen und Spieler zwar dazu, setze es jedoch nicht voraus.

"Es gibt Leute, die die Möglichkeit haben wollen, etwas von Grund auf zu erschaffen, aber das sind nicht alle", sagt er. "Ich denke, jeder freut sich über Entdeckungen, darüber, seinen eigenen Weg durch ein Spiel zu finden. Das ist etwas, was wir in Tears of the Kingdom sicherstellen wollten; es gibt nicht den einen richtigen Weg, es zu spielen."

"Wenn man ein kreativer Mensch ist, hat man die Möglichkeit, diesen Weg einzuschlagen. Aber man muss das nicht tun; man kann das Spiel auch auf viele andere Arten durchspielen. Deshalb glaube ich nicht, dass es gut zu The Legend of Zelda passt, wenn die Spieler gezwungen werden, Dinge von Grund auf neu zu bauen und kreativ zu sein."

Bereits 2015 hatte sich Mario-Maker-Produzent Takashi Tezuka ähnlich zu einer solchen Idee geäußert. Damals bezeichnete er eine Art Zelda Maker als "schwierige Aufgabe".

Wärt ihr an einem solchen Spiel interessiert?