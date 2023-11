Tekken 8: Alle bestätigten Charaktere.

Es dauert nicht mehr sehr lange, bis Tekken 8 erscheint. Bis zum 26. Januar 2024 braucht ihr noch Geduld, dann könnt ihr den neuesten Teil der Prügelspielreihe auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 spielen. Über die Jahre hat es in der Serie zahlreiche verschiedene Charaktere gegeben. Zu viele, um sie alle zum Launch in Tekken 8 unterzubringen.

Was nicht heißt, dass es zum Start nur wenige Kämpferinnen und Kämpfer geben würde. Im Gegenteil. Viele Charaktere sind von Beginn an in Tekken 8 verfügbar und wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, welche das sind.

Tekken 8: Liste aller Charaktere

Zum Launch bringt Tekken 8 insgesamt 32 Charaktere mit. Das sind zahlreiche bekannte Namen, aber auch einige neue Figuren sind mit am Start.

Hier unser Überblick:

Alisa Bosconovich

Asuka Kazama

Azucena Ortiz (neuer Charakter)

Bryan Fury

Claudio Serafino

Devil Jin

Feng Wei

Hwoarang

Jack-8

Jin Kazama

Jun Kazama

Kazuya Mishima

King

Kuma

Lars Alexandersson

Lee Chaolan

Leo Kliesen

Leroy Smith

Lili

Ling Xiaoyu

Marshall Law

Nina Williams

Panda

Paul Phoenix

Raven

Reina (neuer Charakter)

Sergei Dragunov

Shaheen

Steve Fox

Victor Chevalier (neuer Charakter)

Yoshimitsu

Zafina

Tekken 8: Alle DLC-Charaktere

Bisher wurden noch keine zusätzlichen Charaktere als DLC für Tekken 8 angekündigt. Rechnet aber damit, dass es welche geben wird. Sobald sie angekündigt werden, ergänzen wir sie in unserer Liste.