Tekken 8: Trailer stellen neue Kämpferin und einen Rückkehrer vor.

In Tekken 8 gibt die komplett neue Kämpferin Azucena ihr Debüt.

Azucena wird als eine talentierte MMA-Kämpferin aus Peru beschrieben, die auch den Spitznamen "Kaffee-Königin" trägt.

Zwei Charaktere bestätigt

Ihr Hintergrund ist eng mit der Ortiz-Familie verbunden, in deren Besitz sich eine peruanische Kaffee-Plantage befindet. Entschlossen, die Plantage zu fördern, nimmt sie am angesehenen The King of Iron Fist Tournament teil.

Azucenas Kampfstil basiert auf einer Kombination aus Mixed Martial Arts und einzigartigen Techniken, zu denen auch der Liberador gehört. Diese unkonventionelle Fähigkeit erlaubt es ihr, gegnerische Angriffe nicht zu blocken, sondern ihnen geschickt auszuweichen.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zusätzlich kehrt Raven, der mysteriöse UN-Geheimagent, nach seinen bisherigen Auftritten in Tekken 5 und Tekken 6 zurück.

Nach seinem Verschwinden hat er eine intensive Trainingsphase durchlaufen und präsentiert sich in Tekken 8 in stärkerer Form denn je. Sein Kampfstil kombiniert Ninjutsu mit kraftvollen Angriffen und einer einzigartigen Technik namens Soul Field. Dadurch kann er Klon- und Teleportationsfähigkeiten in der Kampfarena einsetzen, was ihn zu einem furchteinflößenden Gegner macht.

Tekken 8 ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten