Tekken 8: Nächsten Monat könnt ihr schon in die geschlossene Beta springen

Tik tak, tik tak. Der Countdown für die geschlossene Beta von Tekken 8 läuft. Im Oktober könnt ihr eure Fäuste bereits warmprügeln.

Tekken 8 ausprobieren? Dann meldet euch für die Beta an

Am 20. Oktober startet Tekken 8 in die geschlossene Beta. Mitmachen können Spieler auf der PlayStation 5, Xbox Series und PC. Eine Anmeldung auf der offiziellen Website von Bandai Namco ist zwingend erforderlich.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Registrieren müsst ihr euch bis zum 11. Oktober um 9:00 Uhr. Am 18. Oktober erhaltet ihr dann eine Benachrichtigung und mit etwas Glück eine Einladung zur Beta.

Hier sind die genauen Uhrzeiten der Beta, die für alle Plattformen gleichermaßen gelten:

Start: 20. Oktober um 10:00 Uhr

20. Oktober um 10:00 Uhr Ende: 23. Oktober um 9:00 Uhr

Während der Wartungsarbeiten am 21. Oktober von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr könnt ihr leider nicht zocken. Alle Erfolge, Erfahrung und weitere freigespielte Inhalte werden nicht in das fertige Spiel übernommen.

Mehr zu Tekken 8:

Tekken 8 begrüßt Lili: Katze und Kämpferin zeigen im Ring ihre Krallen

Tekken 8 zeigt Frauenpower und Bling-Bling: Asuka Kazama und Leroy Smith im Scheinwerferlicht

Tekken 8: So sehr Bruce Lee war Marshall Law noch in keinem Tekken

Was ihr in der geschlossenen Beta erleben könnt, sind die Online-Ranglistenkämpfe mit Cross-Plattform-Matchmaking. Zudem könnt ihr die Tekken Fight Lounge ausprobieren, eine Lobby, in der ihr eure Avatare anpassen, chatten und Matches starten könnt.

Auch einen Shop, das Tekken Dojo und eine Beach Arena stehen euch neben zusätzlichen Spielmodi zur Verfügung.

Während der Beta könnt ihr aus 19 Kämpfern wählen. Diese sind Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan und Claudio.