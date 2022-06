The Alters: Wer wärt ihr, wenn euer Leben ganz anders verlaufen wäre?

11 bit studios, die Macher von This War of Mine und Frostpunk, haben am Wochenende ein neues Spiel angekündigt, das sich mit einer großen Frage beschäftigt: Wer wäre man, wenn man eine andere Vergangenheit erlebt und andere Entscheidungen getroffen hätte?

The Alters heißt das Abenteuer, in dem Jan Dolski auf einem abgelegenen Planeten strandet und verschiedene Versionen von sich erschaffen muss, weil er dort alleine nicht überleben kann. "Dies sind keine Klone", betont Game Director Tomasz Kisilewicz in der Pressemitteilung, denn jede Version verfüge über nur ihr eigene Fähigkeiten. Es sind also jeweils eigene Persönlichkeiten, die sich aus den Erfahrungen verschiedener Lebenswege entwickelt haben, und wie diese Lebenswege aussehen, das könne man komplett selbst bestimmen. Wie genau man das macht, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Im Mittelpunt stünden aber die in Sekundenbruchteilen getroffenen Entscheidungen, welche ein ganzes Leben beeinflussen.

11 bit kündigt The Alters als Weiterführung des dem Studio eigenen Mottos an, unterhaltsame Spiele zu entwickeln, die gleichzeitig einen Sinn transportieren, und tatsächlich arbeitet seit drei Jahren vor allem jenes Team daran, das schon für This War of Mine verantwortlich zeichnet. Angekündigt ist der Titel derzeit nur für PC, einen Veröffentlichungstermin hat er noch nicht.