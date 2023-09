The Elder Scrolls: Castles - Bethesda gibt euch in diesem Mobile-Game ein eigenes Schloss

Bethesda Softworks hat ein neues Elder-Scrolls-Spiel veröffentlicht. Natürlich handelt es sich dabei nicht um das lang ersehnte Elder Scrolls 6, sondern um ein Mobile-Game, das sich auf Google Play derzeit im Early Access befindet.

Aber wo ist der Titel im deutschen Store?

The Elder Scrolls: Castles könnt ihr euch ähnlich vorstellen, wie Fallout Shelter. Ihr verwaltet eure eigene Burg, baut diese Raum für Raum aus und kümmert euch darum, die Laune in eurem Land aufrechtzuerhalten. Das tut ihr, indem ihr wählt, wie ihr auf die Wünsche eurer Untertanen reagiert.

Aber auch Kämpfe gibt es in The Elder Scrolls: Castles. Ihr erschafft Kämpfer und schickt sie mit ihrer Ausrüstung in die Schlacht gegen typische Elder-Scolls-Feinde. Auf diese Weise sammelt ihr wichtige Ressourcen.

Burgen, Kämpfe, Drachen und mehr gibt es in The Elder Scrolls Castles.

"Überwache deine Untertanen, während die Jahre kommen und gehen, Familien wachsen und neue Herrscher den Thron besteigen", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels.

"Bildet eure Untertanen aus, ernennt Erben und sorgt für Ordnung, damit euer Königreich gedeihen kann. Werdet ihr eure Untertanen bei Laune halten und ihnen ein langes Leben als Herrscher sichern? Oder werden sie unzufrieden werden und ein Attentat planen?"

Wann das Spiel tatsächlich veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Ich selbst habe probiert, den Titel im deutschen Google PlayStore zu finden - leider ohne Erfolg. Im US-Store könnt ihr The Elder Scrolls: Castles bereits finden.