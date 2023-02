The Last of Us meets Mario Kart: Ist Pedro Pascal ein besserer Klempner als Chris Pratt?

Pedro Pascal steht derzeit nicht nur wegen der Serie zu The Last of Us im Rampenlicht, am 1. März 2023 geht es auch mit The Mandalorian auf Disney+ weiter.

Und Pascal kann noch mehr als das, er kann auch noch einen anderen Videospielhelden verkörpern: Mario!

Wenn HBO Mario Kart machen würde

In einem Fake-Trailer von Saturday Night Live zeigen euch Pascal und das SNL-Team, wie eine HBO-Adaption von Mario Kart aussehen könnte.

"HBOs The Last of Us ist ein Hit, der beweist, dass ein Videospiel zu einem dystopischen Prestigedrama werden kann", heißt es darin höchst dramatisch. "Im Frühjahr wird HBO dies mit einem weiteren Kultspiel wiederholen."

Pascal selbst verkörpert hier Mario, aber auch Bower, Prinzessin Peach, Toad, Yoshi und Luigi haben Auftritte, ebenso wie Pilze, Piranha-Pflanzen und Co. All das natürlich in einer düsteren Version für ein erwachsenes Publikum.

Seht selbst: