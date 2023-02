The Last of Us Part 1: Release der PC-Version verschoben - Das ist der neue Termin!

Die PC-Version von The Last of Us: Part 1 erscheint nicht mehr wie geplant am 3. März 2023.

Wie Naughty Dog und PlayStation mitteilen, kommt es zu einer Verzögerung.

Keine lange Wartezeit

Die gute Nachricht ist, dass die Wartezeit nicht allzu lange ausfällt. Als neues Release-Datum nennt man den 28. März 2023.

Durch die Verschiebung möchte man sicherstellen, dass sich The Last of Us: Part 1 auf dem PC in "bestmöglicher Form" präsentiert.

Dementsprechend nimmt man sich noch ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff, "damit The Last of Us euren und unseren Standards entspricht".

"Wir waren in den letzten Wochen völlig überwältigt von dem Überschwang an Liebe und Unterstützung für The Last of Us", heißt es. "Eure Begeisterung für die HBO-Adaption zu hören, eure wunderschönen Kreationen im Fotomodus zu sehen und zu erfahren, wie die Welt und die Charaktere, die unser Studio vor fast einem Jahrzehnt erschaffen hat, weiterhin neue und alte Fans gleichermaßen erreichen, gibt uns jeden Tag Kraft."

"Wir freuen uns sehr, The Last of Us Part 1 auf eine neue Plattform zu bringen, um neue und wiederkehrende Spieler mit der unvergesslichen Überlebensgeschichte von Joel und Ellie zu erreichen. Und wir hoffen, dass ihr euch auch weiterhin auf die PC-Veröffentlichung am 28. März freut."