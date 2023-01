The Last of Us: Tess-Darstellerin Annie Wersching mit 45 Jahren gestorben.

Schauspielerin Annie Wersching, unter anderem bekannt für ihre Rolle als Tess in Naughty Dogs The Last of Us, ist im Alter von nur 45 Jahren gestorben.

Ihr Ehemann, Schauspieler Stephen Full, bestätigte ihren Tod, wie Deadline berichtet.

In vielen Projekten zu sehen

"In der Seele dieser Familie klafft heute ein großes Loch", schreibt Full. "Aber sie hat uns die Werkzeuge hinterlassen, um sie zu füllen. Sie fand die Wunder in den einfachsten Momenten. Sie brauchte keine Musik, um zu tanzen. Sie lehrte uns, nicht darauf zu warten, dass das Abenteuer dich findet. 'Geh und finde es. Es ist überall.' Und wir werden es finden."

Neben ihrer Rolle in The Last of Us war Annie Wersching in vielen verschiedenen Serien zu sehen, etwa 24, Bosch und Timeless.

2020 wurde bei ihr Krebs diagnostiziert, wovon sie sich allerdings nicht aufhalten ließ und weiter vor der Kamera stand. Sie war in The Rookie zu sehen und als Borgkönigin in der zweiten Staffel von Star Trek Picard.

"Mein Herz ist in mehr Stücke gebrochen, als ich zählen kann", schreibt Jon Cassar, Regisseur und Executive Producer von 24. "Annie kam mit einem offenen Herzen und einem ansteckenden Lächeln in meine Welt. Mit ihrem großen Talent raubte sie mir den Atem. Annie wurde mehr als nur eine Arbeitskollegin, sie wurde eine echte Freundin für mich, meine Familie und alle Schauspieler und Crewmitglieder, die mit ihr gearbeitet haben. Sie wird ihnen und den Fans, für die sie immer Zeit fand, sich mit ihnen zu unterhalten, sehr fehlen."

Neben ihrem Ehemann hinterlässt sie ihre drei Kinder Freddie, Ozzie und Archie. Zur Unterstützung der Familie wurde eine Kampagne auf GoFundMe gestartet.