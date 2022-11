The Witcher 3 erscheint am 14. Dezember für PS5 und Xbox Series X/S.

CD Projekt Red hat heute das Release-Datum des kostenlosen Next-Gen-Updates für The Witcher 3: Wild Hunt bestätigt.

Die nativen Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind demnach ab dem 14. Dezember 2022 verfügbar, gleichzeitig erhält auch die PC-Fassung ein Technik-Update.

Was bietet The Witcher 3 auf PS5 und Xbox Series X/S?

CD Projekt Red verspricht "Dutzende" von visuellen, leistungsbezogenen und technischen Verbesserungen.

Raytracing wird unterstützt, es gibt schnellere Ladezeiten auf den Konsolen und eine Vielzahl von Mods wurde ins Spielerlebnis integriert.

Gleichzeitig kündigt man neue Inhalte für alle Plattformen an, die von Netflix' Witcher-Serie inspiriert sind. Diese und mehr Gameplay aus den neuen Versionen sollen kommende Woche in einem Livestream vorgestellt werden.

Die neuen Versionen gibt es erst einmal nur in digitaler Form, diese neue Complete Edition umfasst alle kostenlosen DLCs sowie die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Eine physische Fassung folgt später.

"Zusätzlich zur Next-Gen-Veröffentlichung erhalten die PlayStation 4-, Xbox One- und Nintendo-Switch-Versionen ein Update, das zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen sowie zusätzliche Inhalte zum Thema Netflix-Witcher enthält", heißt es. "Infos dazu, inklusive dem Veröffentlichungstermin, werden in Kürze veröffentlicht."