Lost Ark bekommt Besuch von Geralt aus The Witcher: Crossover-Event mit Ciri, Triss und mehr

In Fantasy-Welten werden unglaubliche Dinge möglich. So auch das Aufeinandertreffen zweier Universen, wie die von Lost Ark und The Witcher. Amazon Games und Smilegate haben eine Kollaboration mit CD Projekt Red angekündigt, um Geralt, Ciri und Co. nach Arkesia zu bringen.

Lost Witcher? Geralt von Ark?

Geralt von Riva, Yennefer von Vengerberg, Triss Merigold aus Maribor, Rittersporn und Cirilla Fiona Elen Riannon betreten im frösteligen Januar die Welt von Arkesia. Ein zeitlich begrenztes Event bringt die Charaktere auf die Insel mit dem passenden Namen White Wolf’s Haven.

Eigentlich ein fröhlicher Ort, zumindest bis ein mysteriöser Strudel die Feierlichkeiten unterbricht. Ihr trefft beim Untersuchen dieses Phänomens aus die Reisenden aus einer anderen Welt und Zeit. Zusammen mit den Charakteren aus The Witcher löst ihr das Rätsel rund um den interdimensionalen Wirbel.

Ciri und Geralt aus The Witcher als Lost-Ark-Charaktere. Verrückte Welt.

Das Event bringt daneben auch thematische Gegenstände ins Spiel. Wer am Event teilnimmt, erhält außerdem neue Narben, Karten, Festungsgebäude, Emojis und noch viel mehr. In Korea ist das Crossover-Event bereits gestartet, bald folgen Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien.