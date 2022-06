Tony Hawk's Pro Skater 3+4 war einst geplant, sagt Tony Hawk

Nach Angaben des legendären Skaters Tony Hawk gab es Pläne für ein Tony Hawk's Pro Skater 3+4, also eine Fortsetzung der Neuauflage Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Diese Pläne seien allerdings aufgegeben worden, nachdem das für Tony Hawk's Pro Skater 1+2 verantwortliche Entwicklerstudio Vicarious Visisions in Blizzard integriert wurde.

Keine Hoffnung für Skater?

Im Zuge dessen wurde Vicarious Visions in Blizzard Albany umbenannt und hilft künftig als Support-Studio beim Diablo-Franchise und anderen Blizzard-Spielen aus.

Über die Pläne für Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sprach Hawk während eines Twitch-Livestreams.

"Das war der Plan", sagte er. "Bis hin zur Veröffentlichung von [1+2]. Wir wollten 3+4 machen und dann wurde Vicarious irgendwie absorbiert. Sie haben nach anderen Entwicklern gesucht, aber dann war es vorbei."

"Sie [Activision] waren eigentlich... die Wahrheit ist, dass sie versucht haben, jemanden zu finden, der 3 und 4 macht, aber sie haben einfach niemandem so vertraut, wie es bei Vicarious der Fall war. Also haben sie sich andere Angebote von anderen Studios eingeholt: 'Was würdet ihr mit den THPS-Titeln machen?' Nichts von dem, was sie hörten, gefiel ihnen. Und das war's."

"Ich wünschte, es gäbe einen Weg, es zurückzubringen. Ich meine, wer weiß - wenn sich der ganze Staub gelegt hat, werden wir es vielleicht wieder hinbekommen. Man weiß nie. Ich hätte nie gedacht, dass wir 20 Jahre später nochmal 1 und 2 machen würden..."