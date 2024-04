Das sind die Spielmodi von TopSpin 2K25 - Und dieser legendäre Tennisspieler trainiert euch

2K Games hat weitere Details zu TopSpin 2K25 bekannt gegeben, unter anderem zu den verfügbaren Spielmodi.

Alles beginnt demnach für euch in der TopSpin Academy, wo ihr die Kernmechaniken erlernt. Unterstützt werdet ihr dabei durch Audiokommentare von Tennislegende John McEnroe, der über Dinge wie Positionierung, Timing und Schlagauswahl plaudert.

Welche Spielmodi gibt es in TopSpin 2K25?

Unter anderem könnt ihr zwischen 2K Tour, MyCareer und World Tour wählen, außerdem gibt es einen Online-Modus.

Ebenso habt ihr die Möglichkeit, Freundschaftsspiele offline im Einzel oder Doppel mit KI-Partnern zu spielen. Ein lokaler Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spielerinnen und Spieler ist ebenfalls enthalten.

Online gibt es zum Launch nur Freundschaftsspiele mit fähigkeitsbasiertem Zufalls-Matchmaking (inklusive Crossplay). Für die Zukunft sind aber auch Mehrspielerpartien unter Freunden geplant.

Was die Einzelspieler-Optionen anbelangt, entscheidet ihr euch bei der 2K Tour für einen lizenzierten Profispieler und fordert online die Profis anderer Spielerinnen und Spieler heraus: "Jeden Tag bietet sich durch spezielle Profi-Gegner und Ziele die Gelegenheit, Punkte zu verdienen und die Bestenliste der 2K Tour zu erklimmen", heißt es.

In MyCareer erstellt ihr einen eigenen Spieler oder eine Spielerin und kämpft euch bis auf Platz eins der Weltrangliste. Ihr tretet in verschiedenen Turnieren an, darunter alle vier Grand-Slam-Turniere. Obendrein ist Management gefragt, denn ihr entscheidet, welche Events ihr spielt und welche nicht. Dabei müsst ihr zugleich auf Erschöpfung und Energie eures Charakters achten.

Für die World Tour verspricht man wiederum die "ultimative Herausforderung". Hier geht ihr mit eurem eigenen Charakter online, um andere Spielerinnen und Spieler herauszufordern. Siege bescheren euch Punkte, wodurch ihr in der Rangliste steigt. Ebenso erhaltet ihr Erfahrungspunkte (XP) und die Währung VC bei Erfolgen.

Mit XP verbessert ihr Werte eures Charakters und schaltet weitere Trainer und Ausrüstung frei. Mit den VC lassen sich Attributpunkte umverteilen, Trainer einstellen und mehr.

TopSpin 2K25 erscheint am 26. April 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Mit der Deluxe oder Grand Slam Edition könnt ihr schon ab dem 23. April 2024 spielen.